Nieuwe Jumbo Heesch koppelt gasloze toekomst aan plakboek vol oude foto’s

Was getekend In de jaren 40 hadden ze meer schrik voor wolven dan nu (en voor zwijnen ongetwij­feld ook)

OSS - De wolf is terug in Nederland. Eind 2020 maakte ook deze regio kennis met het roofdier, dat in Berghem en Macharen een spoor van doodgebeten schapen achterliet. Dna-onderzoek wees uit dat het zonder twijfel het werk van een wolf was.

26 augustus