Nieuwe Nicolaasschool wordt één grote kijkdoos: ‘We kunnen bijna niet wachten’

Nieuwe kans voor Rotterdam­se oplichter: werkstraf voor man die zich verkoop gestolen Mini Cooper niet kan herinneren

DEN BOSCH/OSS - Rotterdammer Achmed B. (38) weet niet meer of hij op 23 maart 2019 een gestolen Mini Cooper Countryman verkocht aan een nietsvermoedende vrouw in Oss. ,,Ik heb teveel gedaan in mijn leven”, vertelde de notoire oplichter tegen het gerechtshof in Den Bosch. ,,Ik herinner me niet alles.”

24 mei