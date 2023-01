Nieuwe uitbater moet 7 ton betalen voor Geffense Plas en tekent voor 30 jaar

Zelfs vanuit Limburg naar kerstcir­cus Oss, dat een blijvertje lijkt

OSS - Met naar schatting zo'n 24.000 bezoekers is het eerste seizoen van het Kerstcircus in Oss meteen al een doorslaand succes te noemen. ,,We stonden versteld van hoe ver sommigen kwamen. Ik hoorde mensen uit Limburg en Gelderland.”

9 januari