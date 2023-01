Nieuwe wetgeving of niet: Oss blijft beschermd wonen ook na volgend jaar voor hele regio organiseren

Sinds de decentralisaties van 2015 komen veel zorgtaken voor rekening van de gemeente. Beschermd wonen is misschien wel de zwaarste, waarbij mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen geholpen worden met een combinatie van begeleiding en wonen.

Als zogeheten centrumgemeente krijgt Oss geld van het rijk om die zorg in de eigen gemeente te organiseren en te betalen, maar ook in bijvoorbeeld Bernheze, Boekel, Maashorst en het Land van Cuijk. De nieuwe time-out-voorziening in Lith komt ook uit die samenwerking voort.

‘Onverstandig idee’

Maar volgend jaar verandert de wet. Vanaf dan krijgt elke gemeente een bedrag om het beschermd wonen binnen de eigen grenzen te bekostigen. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat kwetsbare mensen in hun thuisgemeente uit beeld raken omdat ze in een andere gemeente worden opgevangen.

,,Je kunt je afvragen of dat verstandig is", zegt de Osse wmo-wethouder Thijs van Kessel. ,,Wij kiezen er liever voor om op de huidige voet verder te gaan. We zijn heel tevreden over de manier waarop het gaat, zeker als je bedenkt dat de samenwerking lang niet overal in het land even soepel loopt.”