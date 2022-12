Nog drie kandidaten in de race om Geffense Plas over te nemen: ‘Het wordt nu concreet’

Nakaarten 2022: mei De vloek van hangplek ‘jop’ is opgeheven in de Berghemse Piekenhoef

BERGHEM - Ze vreesden overlast, ze kregen overlast. Na jaren van strijd trokken omwonenden van de jongerenontmoetingsplaats (jop) in de Berghemse Piekenhoef in mei aan het langste eind. De rust is weergekeerd.

