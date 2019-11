Nog één vuurwapen gevonden in Operatie Alfa

Moeder praat over zware mishande­ling van dochter en schoonzoon in Oss: ‘Ze dacht écht dat haar vriend dood werd getrapt’

13:25 OSS - Haar dochter (21) en schoonzoon (23) uit Oss gingen op zaterdag 16 november gezellig met z'n tweetjes en wat vrienden op stap in de Vivaldi aan de Molenstraat in Oss. Na een leuke avond stapten de twee 's nachts rond 03.00 uur de horecagelegenheid uit om naar huis te gaan. Niet veel later werden ze zwaar mishandeld door een groep van zes of zeven personen.