Nog meer Lithoijense historie ontrafeld: ‘Je snapt niet dat mensen nog in Lithoijen bleven wonen’

De Pas wil ook best gastheer van pri­vé-feest­jes zijn én wil dat cafégedeel­te langer open mag zijn

HEESCH - Cultureel centrum De Pas is bijna uit de rode cijfers. Het opschalen van commerciële horeca-activiteiten is de volgende stap die financiële verlichting kan brengen. En tijdens de openbare bestuursvergadering ging het uiteraard ook over de KBO.

18 november