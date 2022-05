Nog nooit had Oss zó veel geld in kas als nu: ruim 31 miljoen na een reeks meevallers in 2021

Update Russische banden verbroken: Heesen Yachts weer in Nederland­se handen

OSS - De Osse scheepswerf Heesen Yachts is weer volledig in Nederlandse handen. Het eigendom van de jachtenbouwer is overgedragen aan een onafhankelijke Nederlandse stichting. Daarmee blijft de werkgelegenheid in zowel Oss als Winterswijk volledig behouden.

19 mei