Nu al gedoe om bestuursakkoord provincie: GroenLinks Oss voelt zich verraden door partijgenoten om mestfabriek

Boerencorperatie MACE is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de grootste mestverwerker van Europa aan de Osse haven. Het vorige provinciebestuur wilde de bouw doordrukken, de gemeente doet er juist alles aan die tegen te houden. In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten was de mestfabriek daarom met stip het belangrijkste thema in Oss. Met GroenLinks als één van de meest uitgesproken tegenstanders.

De partij gaf een duidelijk signaal af door de Osse Jade van der Linden op plek drie van de kandidatenlijst te zetten. Daarmee leek de Brabantse fractie aan te geven de strijd tegen de mestfabriek hoog op de agenda te hebben staan. Kiezers beloonden die inzet met ruim zesduizend voorkeursstemmen. De frustratie is daarom groot nu blijkt dat GroenLinks op dit gevoelige dossier een veer moet laten. Afgesproken is dat Brabant in de hele provincie op zoek gaat naar de meest geschikte locaties voor mestfabrieken. Er staat dus zeker niet dát er een mestfabriek naar Oss komt, maar de mogelijkheid wordt wel opengelaten. Daar komt bij dat de partij principieel tegen grootschalige mestverwerking is. GroenLinks Oss weet zich op dat punt gesteund door de landelijke fractie.

Klap in het gezicht

De teleurstelling en woede in Oss zijn daarom groot. ,,We hebben als GroenLinks Oss jarenlang samen met GroenLinks Brabant opgetrokken in onze strijd tegen de mestfabriek", reageert raadslid Ester Bos. ,,Hun draai komt voor mij als volslagen onverwacht. Het is slecht nieuws voor Oss en voelt voor mij persoonlijk als een klap in mijn gezicht.”