Oekraïners keren terug in raadhuis Schaijk

SCHAIJK - Er komen wederom Oekraïense vluchtelingen in het oude raadhuis in Schaijk. De gemeente Maashorst heropent de opvangplek omdat de vraag naar slaapplaatsen stijgt en de twee locaties in Uden vol zitten.

Komende week al kan er een groep vluchtelingen terecht in het raadhuis. Dit meldt de gemeente vrijdag, ook in een brief aan omwonenden van het statige pand aan de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk. Er passen 22 mensen in. De gemeente weet nog niet hoeveel Oekraïners er precies komen en op welke dag.

In maart en april verbleef er gedurende enkele weken een groep Oekraïners in het raadhuis. Het was toen één van de drie locaties waarop de gemeente Maashorst noodopvang verzorgde, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Nog ruimte over

Al snel werd de Schaijkse groep naar Uden verhuisd omdat op de twee plekken daar nog ruimte over was. Opvang op twee in plaats van drie plaatsen is efficiënter omdat er bijvoorbeeld minder beheer en begeleiding nodig is.

De gemeente Maashorst heropent de opvang in het raadhuis nu weer na recent overleg in de Veiligheidsregio Brabant Noord. Aan gemeenten is gevraagd om snel voor extra bedden te zorgen voor de opvang van Oekraïners. Dit lukt nauwelijks nog in Uden, waar de 130 beschikbare plekken bijna allemaal bezet zijn.