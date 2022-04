Om 20.37 uur mag Mustafa (12) eindelijk z’n dorst lessen: ‘Maar het is goed vol te houden’

TOP heeft nu eregalerij voor Osse voetbalhel­den: ‘Oss mag best wat meer trots uitstralen’

OSS - ,,Helemaal vergeten een shirtje op te sturen, volgende week ben ik weer in Nederland. Kan het dan nog?” Cihat Çelik vroeg het Damian van Essen op de man af. Een eregalerij van Osse voetballers die in de Eredivisie hebben gespeeld, daar mag de nu in Turkije spelende Çelik niet vergeten worden. Het is wat Van Essen betreft een teken dat de kersverse ‘wall of fame’ nu al leeft onder spelers met een verleden bij TOP Oss. Ook Sam Kersten van PEC Zwolle stuurde een berichtje: ‘Ik heb ook bij TOP in de jeugd gespeeld hé.’

