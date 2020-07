OM: oorzaak van spoordrama Oss is niet te achterhalen

Oud-prins carnaval en toneelspe­ler Tiny Brands (97) uit Berghem overleden

13:16 BERGHEM/GRAVE - In Grave is op 97-jarige leeftijdTiny Brands overleden. De Berghemnaar deed jarenlang mee aan de pronkzittingen in zijn dorp. Hij was ook oud-prins carnaval van Berghem, in het seizoen 1966-1967.