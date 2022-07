Onderzoek naar gifschepen afgerond, Osse SP maakt zich nog steeds zorgen om veiligheid ladingen

Een schipper die in Veghel aanmeerde werd ter controle opgenomen in het ziekenhuis. Hij voelde zich duf en was ‘ontiegelijk aan de diarree’. Ook in Utrecht en Zwolle gingen schepen aan de ketting. Later bleek dat fosfine de oorzaak was. Dit gas, dat aan lading wordt toegevoegd om ongedierte te bestrijden, is bij een norm van 0,5 deeltjes per eenheid al gevaarlijk voor de mens. In de schepen werd 300 tot 400 deeltjes per eenheid gemeten. In eerdere gevallen belandden schippers op de intensive care na het inademen van fosfine.