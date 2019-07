Onderzoek spoordrama Oss nog niet klaar, ‘remmen van Stint deden het niet’

OSS - De Stint die vorig jaar op een spoorwegovergang in Oss door een trein werd gegrepen was op geen enkele manier te stoppen, heeft de bestuurster aan politie en Openbaar Ministerie verklaard. Getuigen bevestigen de verklaring van de bestuurder. Het technisch onderzoek is echter nog niet klaar.

Het onderzoek van het OM duurt inmiddels meer dan negen maanden. Op 20 september vorig jaar werd de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang door een trein aangereden. Drie meisjes en een jongen (4, 4, 6 en 8 jaar) overleefden het ongeval niet. Een vijfde kind en de bestuurster raakten zwaargewond.

Het OM en de politie stelden een onderzoeksteam samen dat nu met een update komt. Er is uitgebreid gesproken met de bestuurster van de Stint. Zij heeft op verschillende manieren geprobeerd de Stint te remmen. ,,Maar geen enkele handeling had effect", aldus de verklaring. ,,Tijdens het ongeluk was het druk rond de spoorwegovergang. De recherche heeft dan ook met veel getuigen gesproken. Deze verhoren bevestigen de verklaring van de bestuurster. Uit die verhoren volgt dat de bestuurster er alles aan heeft gedaan om de Stint te laten stoppen, zodat een aanrijding kon worden voorkomen.”

Technisch onderzoek

De aangereden Stint is door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgebreid onderzocht. Maar een duidelijk oorzaak voor het ongeluk is er nog altijd niet. Officier van Justitie Jantine Kramer: ,,Wel kunnen we op basis van het onderzoek concluderen dat er geen breuken zijn geconstateerd in de gasveer of de nuldraad.”

Het NFI doet nu onderzoek naar de zogeheten motorcontroller van de Stint. Dat is een soort computer die door de deskundigen wordt uitgelezen, om te zien of vastgelegd is hoe de Stint kort voor het ongeluk functioneerde.

Botsproeven

Op een besloten onderzoekslocatie gaan de experts bovendien nog botsproeven houden. Die worden gedaan met een spoorboomopstelling zoals die in Oss. ,,Mogelijk levert dit onderzoek meer informatie op over de invloed op de snelheid van een Stint als deze in botsing komt met een spoorboom", aldus de update.

Een besluit over eventuele vervolging of seponering in het strafrechtelijk onderzoek laat nog op zich wachten. Kramer hoopt hierover ‘voor het einde van het jaar’ meer duidelijkheid te hebben.

Arbeidsongeval

Ook de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet nog onderzoek naar het spoordrama. Dat onderzoek richt zich onder meer op de vraag of kinderdagverblijf Okido een verwijt valt te maken op grond van de ARBO-wetgeving. Het ongeluk is immers aan te merken als een ernstig arbeidsongeval, aangezien de bestuurster een werkneemster van het kinderdagverblijf was, zo valt te lezen.

Ook de Stint als product wordt in het strafrechtelijk onderzoek nog onderzocht. ,,Het onderzoek richt zich onder meer op de volgende vragen: Wat is het exact voor product? Hoe staat het met de veiligheid? Waren er eerder problemen? Was dit bij de producent bekend en hoe heeft die daarop geacteerd?”

Beslag gelegd

Het OM meldt dat uitkomsten van dit onderzoek ‘nog geruime tijd’ op zich laat wachten. Er zijn, op 12 december al, meerdere doorzoekingen gedaan, onder meer in een bedrijfspand in Bilthoven. Er is beslag gelegd op de administratie die daar was. Volgens het OM gaat het om technische materie ,,die bijzondere expertise vraagt.”

Rentree

Ondertussen wordt overigens al wel hard gewerkt aan een rentree van de Stint op de weg, zo werd eerder duidelijk. Na het drama in Oss werden alle Stints van de weg gehaald. Er werden allerlei onderzoeken gedaan, die tot velerlei nieuwe voorschriftten leidden. Vorige maand zei de fabrikant dat hij verwacht dat de vernieuwde Stints na de zomervakantie weer de weg op kunnen. De controle wordt gedaan door de RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen in ons land verzorgt.

De nabestaanden van de omgekomen kinderen en de bestuurster zijn de afgelopen weken al geïnformeerd over de tussentijdse bevindingen van politie, justitie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Er komt veel op hen af en het verdriet is natuurlijk immens groot. Aan alle betrokken families en de bestuurster zijn familierechercheurs en casemanagers van Slachtofferhulp gekoppeld.”

Kinderdagverblijf Okido laat desgevraagd weten niet te willen reageren op de update.

Monument