Ongebruikte kerken en kapellen veelal rijp bevonden voor sloop

Stille getuigenOSS - De meeste kerken in Nederland zijn protestants. Alleen in Brabant en Limburg is meer dan de helft katholiek. Omdat het katholiek kerkbezoek sterk afneemt, loopt ook het aantal katholieke kerken terug. Ze krijgen een andere bestemming of gaan tegen de vlakte. Er is ‘kerkenproblematiek’, ook in Oss volgens de Stuurgroep Religieus Erfgoed.