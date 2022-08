Onsz baalt van streep door kermisfeest Eikenboomgaard: ‘Totaal ander feest dan vroeger’

Het is alweer vijf jaar geleden dat er voor het laatst op de Eikenboomgaard feest werd gevierd tijdens de Osse kermis. In 2018 blokkeerden de buren het feest via de rechter. Dit jaar leek het, in sterk aangepaste vorm, weer te kunnen. Maar opnieuw gaat het niet door. De rechtbank zet opnieuw een streep door de vergunning, nadat buurtbewoners daartoe verzochten. Onsz kan alleen binnen feest vieren. Op straat is ook dit jaar niks te beleven.