Opa en oma met feestdagen op straat? Burgemeester Oss houdt vast aan sluiting van hun ‘drugspand’

Winkeldief ontkent trekken steekwapen in supermark­ten Heesch: ‘Misschien was het m’n fietssleu­tel’

DEN BOSCH/HEESCH - ,,Ik had geen mes bij me.” Een 30-jarige Osse dief ontkent dat hij in september en augustus 2021 tweemaal medewerkers van supermarkten in Heesch bedreigde. Y. M. ging in hoger beroep tegen de 6 maanden celstraf die een Bossche rechter hem oplegde voor vier winkeldiefstallen, waarvan twee met geweld.

8 november