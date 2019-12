Operatie Alfa hervat: nieuwe aanhoudingen op woonwagenkamp in Oss

Stille getuigen Ganstrek­ken en overspeli­ge mannen laten ploegen: het kon ook in Oss niet meer

9 december Wie in Oss de kermis wil afschaffen, jaagt velen tegen zich in het harnas, niet in de laatste plaats de kroegbazen. Dan is het goed dat het gemeentehuis tegen bestorming beveiligd is. Met het afschaffen van volksvermaak moet je altijd voorzichtig zijn. Dat bewijzen de rellen in Den Haag en Scheveningen nadat de zo gekoesterde vreugdevuren werden verboden.