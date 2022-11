Opleiding én vast contract voor zij-instromers in strijd tegen het personeelstekort

Aangerand op een druk station in Oss: ‘Ze zagen het gebeuren maar niemand hield hem tegen’

DEN BOSCH/OSS O. A. (43) randde vorig jaar een jonge vrouw aan in de trein en op het station in Oss. Omstanders keken toe, maar grepen niet in. ,,Het was zo druk op het station”, vertelde het slachtoffer donderdag in de Bossche rechtszaal. ,,Ze zagen het gebeuren. Niemand sprak hem aan of hield hem tegen.”

29 oktober