Opnieuw drugs, vuurwapens en geld gevonden op woonwagenkamp in Oss

Lithoijens klooster bloeide op dankzij schippers­kin­de­ren: ‘En de dorpskinde­ren waren minderwaar­dig’

11:31 LITHOIJEN - Ooit haalden de Lithoijense kloosterzusters schipperskinderen in huis. Want goed voor de inkomsten. ,,Een slimme zet", oordeelt Frans Heeren in zijn nieuwe boek.