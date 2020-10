Opsporingsonderzoek Operatie Alfa afgerond: OM presenteert nieuwe onderzoeksresultaten

OSS - Het gigantische opsporingsonderzoek naar het criminele familienetwerk rondom Martien R. in Oss is na drie jaar afgerond, meldt het Openbaar Ministerie Oost-Brabant zondag. De komende dagen zijn er opnieuw zittingen waarin volgens het OM nieuwe onderzoeksbevindingen uit Operatie Alfa worden gepresenteerd.

De afgelopen periode heeft het OM veel onderzoek gedaan wat geleid heeft tot nieuwe onderzoeksbevindingen in de zaak rondom de criminele organisatie, meldt persofficier Janine Kramer in een persbericht van het OM. ,,Wij zullen resultaten daarvan vanaf morgen presenteren in de rechtszaal.”

Tijdens de grootschalige Operatie Alfa werd eind 2019 en begin 2020 een groot aantal leden van een crimineel netwerk uit Oss opgepakt. Kramer blikt in een persbericht terug op het opsporingsonderzoek.

Aanleiding voor Operatie Alfa

Ze meldt dat de aanleiding voor Operatie Alfa een reeks ernstige incidenten is geweest. ,,In 2014, 2015 en 2016 werden tientalen dreigingsinschattingen gemaakt na ernstige incidenten. Die konden allemaal in verband worden gebracht met dit netwerk en dat baarde ons grote zorgen.” Het ging volgens Kramer om onder meer brandstichtingen en zware mishandelingen.

,,Mensen die werden bedreigd, moesten worden beveiligd en dat had natuurlijk behoorlijke effecten op beschikbare politiecapaciteit. Uiteindelijk werd besloten om de loep op dit criminele familienetwerk te leggen met als uiteindelijke doel om de organisatie te ontmantelen.”

Zware vuurwapens, drugs en geld

Volgens Kramer is er de afgelopen jaren enorm veel tijd gestoken in het opsporingsonderzoek. Het resultaat is ernaar: zo zijn er zware vuurwapens, drugs en geld in beslag genomen. Op sommige wapens werd DNA gevonden, dat volgens het OM later is gekoppeld aan verdachten uit de zaak. ,,Het heeft alle verdenkingen alleen maar groter gemaakt.” Ook kreeg het OM mede dankzij afluisteroperaties gedurende het onderzoek steeds meer zicht op de handelswijze en criminele activiteiten van de organisatie.

De komende dagen maakt het OM in regiezittingen duidelijk wat de stand van zaken is wat betreft het onderzoek naar de verdachten. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. Tijdens de zittingen gaat het wel over de voorlopige hechtenis van de mannen.