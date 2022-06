Organisatie van De Maasdijk bekijkt op laatste moment wat er kan met hitte: ‘Pak vooral isotone sportdrank of bananen’

Ja, hij was er ook bij in 2010. Bij de allereerste en loeihete editie van wat destijds nog ‘MaasdijkMarathon’ heette. De huidige projectmanager, Paul van den Heuvel, liep de ruim 42 lintmarathonkilometers van Gewande naar Ravenstein en ging naar eigen zeggen ‘helemaal naar de klote’. ,,Te weinig bij-gedronken”, weet hij achteraf. ,,En dan doe je drie uur en drie kwartier over die afstand en moest ik stukken wandelen. Grote voordeel nu is dat de marathonlopers pas om zes uur ’s avonds in Keent starten. Daar in Gewande was het om elf uur ’s ochtends al 27 graden. Niet te doen.”