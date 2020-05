Organon keert zeker terug in Oss: naam binnen een jaar op de gevel

Markt bereid tot compromis op Osse Heuvel: ‘Aan ons zal het niet liggen’

26 mei OSS - Een aantal verkopers op de Osse weekmarkt is bereid tot een compromis over de standplaats op de Heuvel. Ze willen tijdelijk een stuk opschuiven of zelfs verplaatsen naar de Eikenboomgaard. Toch is een oplossing voor de terrassoap daarmee nog niet direct in zicht. Op de achtergrond begint ook de politiek zich te roeren.