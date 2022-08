Oss knalt kleinere kermis gedag met gemengde gevoelens: ‘Voor de jeugd moeten we echt wat doen’

In Herpen is met steigers een reusachti­ge letter H opgebouwd in het centrum en dat heeft een reden

HERPEN – Niet te missen in Herpen. Een groot gevaarte van steigermateriaal vormt de hoofdletter H, de eerste letter van de dorpsnaam. Het is tevens de poort naar het Alard van Herpenplein. Want daar komt een gloednieuw evenement: H van Herpen.

20 augustus