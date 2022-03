Oss komt met andere woonruimte voor negen antikrakers die belastingkantoor uit moeten

Lijsttrek­kers­de­bat Bernheze: het spettert een béétje als het over woningbouw en windmolens gaat

HEESCH - Heel af en toe spetterde het een beetje. In de Pas in Bernheze was gisteren het verkiezingsdebat tussen de zeven partijen. Toen het over windmolens ging bijvoorbeeld, en bij de vraag of er wel genoeg huizen worden gebouwd.

