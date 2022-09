Oss krijgt alsnog snel de geplande flexwoningen, als het aan de wethouder ligt

Spoedzoe­kers zijn ook maar gewoon mensen, weten ze in Den Bosch: ‘Waar zijn ze in Oss bang voor?’

OSS/DEN BOSCH - BrabantWonen treft veel weerstand in de Osse Ruwaard na het bekendmaken van plannen voor huisvesting van 72 spoedzoekers in tijdelijke woningen. In Den Bosch staat al een vergelijkbaar complex. De bewoners voelen zich winnaar in een loterij.

