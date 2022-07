Oss krijgt een halfjaar de tijd om voor meer openbare toiletten te zorgen

De Maasrui­ters uit Megen viert jubileum: ‘er komt nu meer kijken bij de paarden­sport dan 50 jaar geleden’

MEGEN - Vroeger was zeker niet alles beter, maar de tijden voor Paardensportvereniging de Maasruiters uit Megen, opgericht in 1972, waren wel eens rooskleuriger. Dat verhindert niet dat de club in het weekend van 9 en 10 juli uitgebreid en feestelijk stilstaat bij het vijftigjarig bestaan.

2 juli