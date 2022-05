Oss krijgt zondag voorproefje van WK rolstoeltennis op de Heuvel

Met de nodige trots maakte de gemeente Oss begin dit kalenderjaar bekend dat het de gastheer is van de Wheelchair Tennis Masters, zeg maar gerust het wk rolstoeltennis. De acht beste mannen en vrouwen ter wereld nemen het in oktober en november tegen elkaar op in de Rusheuvel. Daar komen in totaal vijf hardcourtbanen. Het centre court wordt opgebouwd in de sporthal van de Rusheuvel, compleet met tijdelijke tribune.