Oss leert scholieren over eigen kwalijke rol tijdens de oorlog én Joodse gemeenschap in de stad

Verdachte uit Berghem (43): ‘Welke inbreker laat nu zijn handschoe­nen liggen?’

DEN BOSCH/OSS/SCHAIJK - Agenten vonden na een inbraak in Oss dna-sporen van D.J. uit Berghem (43). De man ontkende desondanks bij de rechtbank in Den Bosch fel dat hij hier in de zomer van 2020 iets gestolen had. ,,Dan zou ik wel de domste crimineel ooit zijn. Welke inbreker laat nu zijn handschoenen liggen?”

21 maart