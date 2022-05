Oss peilt de stemming onder ondernemers na crisis op crisis

Noodkreet regionale horeca: verleng termijn terugbeta­len belasting­schuld

OSS/MAASHORST/MEIERIJSTAD - ,,Voor veel horeca-ondernemers zijn de problemen nog lang niet voorbij. Die hebben slapeloze nachten nu de belastingdienst haar schulden gaat innen.” Dat schrijven voorzitters van bijna zestig horeca-afdelingen in onder meer Oss, Meierijstad, Maashorst in een brief aan het kabinet. Zij vragen de terugbetalingstermijn van de uitgestelde belasting van vijf jaar jaar te verlengen naar tien jaar.

11 mei