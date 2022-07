Oss stuurt aan op betaald parkeren op zondag en in de avonduren: ‘Een ordinaire lastenverzwaring, punt’

Met video Voor vierde keer in week tijd woning beschoten in Oss, link met eerdere drie schietinci­den­ten

OSS - Aan de Vijversingel in Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag een woning beschoten. Het is de vierde schietpartij in ongeveer één week tijd in de stad. De politie heeft aanwijzingen dat er een verband is tussen de vier incidenten.

22 juli