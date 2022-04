Oss werpt financiële reddingsboei naar windturbines coöperatie ESCOSS

Osse vrouw (24) kreeg boost van winkeldief­stal­len: ‘Het was een schreeuw om hulp’

DEN BOSCH/OSS - Een 24-jarige dievegge uit Oss stal onder meer eten voor haar baby bij de Jumbo, het Kruidvat en de Albert Heijn in haar woonplaats. De vrouw kampte met forse financiële problemen, maar zocht ook spanning. ,,Het was eigenlijk een schreeuw om hulp”, vertelde de Osse tegen de Bossche politierechter J. Vos. Ze had nog geen strafblad.

