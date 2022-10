Osse Bristol maakt plaats voor appartementen

Bouwbedrijf Wagemakers gaat op de vrijgekomen plek in totaal 25 appartementen realiseren. Volgens Karin Wagemakers van het Osse bouwbedrijf gaan de appartementen in het segment ‘middeldure huur’ vallen. De verwachting is dat de bouw eind volgend jaar gerealiseerd zal zijn.

De winkelketen heeft al in 2020 de huurovereenkomst opgezegd voor het pand aan de Oostwal, waar het sinds jaar en dag gevestigd was. Net als veel andere winkelketens verkeerde Bristol de afgelopen jaren in zwaar weer. In 2018 werd nog fors verlies gedraaid op de exploitatie. De keten heeft in deze omgeving nog vestigingen in Uden, Den Bosch en Beuningen. In totaal beschikt het bedrijf over tachtig vestigingen.