Osse Christel Kennis (17) heeft meer in haar mars dan schooladvies aangaf: ‘Later wil ik een eigen bakkerij’

Only One More To Go. Dat geldt op het moment van het gesprek voor de uit Oss afkomstige Christel Kennis (17). Ze hoeft zich alleen nog maar druk te maken over het vak Engels en dat is totaal niet aan de orde. ,,Ik ben goed in Engels en je kunt er niet voor leren want het is een tekst met vragen. Hoe dat komt ? Wij hebben vrienden in Engeland en toen we daar waren mocht ik een dagje meelopen op school. Dat was zo leuk dat het er uiteindelijk vier zijn geworden en dan moet je wel Engels praten, of je wilt of niet. Daarbij kijk graag naar films maar dan zonder ondertiteling, ook een prima voorbereiding.”