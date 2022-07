Osse dierenarts voelt zich met vriendin en dochtertje helemaal thuis in Myanmar tussen de kuikens

Bisschop roept Titus Brandsma uit tot bescherm­hei­li­ge van Oss

OSS - Titus Brandsma wordt beschermheilige van Oss. Bisschop Gerard de Korte roept de karmelietenpriester officieel uit tot patroon van de stad tijdens een viering op zondag 31 juli in de Sint-Jozefkerk. De in mei dit jaar heilig verklaarde Titus Brandsma is na de heilige Willibrord de tweede beschermheilige van Oss.

21 juli