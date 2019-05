Osse examenstunt loopt volledig uit de hand, conciërge gewond: ‘Leerlingen dachten aan een aanslag’

Crew festival Down The Rabbit Hole brengt nacht door in Schaijk

21 mei SCHAIJK/ EWIJK - Voor het eerst in jaren overnachten zo'n 250 ‘werknemers’ van Down The Rabbit Hole (DTRH) niet op vakantiepark de Groene Heuvels in Ewijk. Reden: de bungalows zitten vol met onder andere arbeidsmigranten en er is dus geen plaats meer. Maar nog wel in Schaijk, twintig minuten verderop.