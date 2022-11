Osse PharmafutureBattle als theatershow in De Lievekamp

De PharmafutureBattle is een voorstelling die onderdeel vormt van het speciale themajaar #100yearspharmafuture, waarin stil gestaan wordt bij de 100-jarige geschiedenis van de farmaceutische industrie in Oss. Dit jaar is het een eeuw geleden dat in Oss gestart werd met het op grote schaal maken van medicijnen. In Oss zijn tal van farmaceutische bedrijven en ondernemingen gevestigd.

Bijzondere onderzoeken

De PharmafutureBattle is één van de activiteiten van het themajaar dat in het leven is geroepen door Aspen, MSD, Organon, Pivot Park en de gemeente Oss. Tijdens deze speciale voorstelling krijgen theaterbezoekers inzicht in de bijzondere onderzoeken en activiteiten die in de Osse farma verricht worden.

Tijdens de voorstelling gaan onderzoekers en medewerkers van de farmaceutische industrie de strijd met elkaar aan: wie geeft de beste, leukste of meest interessante presentatie over diens werk. De zaal heeft bij de battle een bijzondere rol. Bezoekers mogen vragen stellen en stemmen mee over de uiteindelijke winnaar. De voorstelling wordt gepresenteerd door René M. Broeders, oprichter van het improvisatiegezelschap Op Sterk Water.

De voorstelling in de Grote Zaal van De Lievekamp begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 16,25 euro.