Osse poep en pies even met een omweg naar Oijen

Je zou er theoretisch gezien met een beetje auto doorheen kunnen rijden. Het Osse riool, waardoor de ontlasting van de hele stad naar de zuiveringsinstallatie van Oijen wordt getransporteerd, heeft een gigantische omvang: 2,65 meter breed, 1,65 meter hoog en 4,4 kilometer lang. Maar het riool is na een jaar of vijftig hoognodig aan vervanging toe. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het opknappen en herstellen van het riool is slechts een relatief klein onderdeel van deze gigantische operatie die een week of zes geleden is gestart en tot zo’n beetje kerst duurt.