Oud koetsiershuis in Oss krijgt na jaren van leegstand weer bewoners

De Groene Engel kent iedereen in Oss. En ook de villa waarin makelaar Van der Krabben huist, is algemeen bekend. Maar dat gebouw dat ertussenin staat is ondanks zijn monumentale status een muurbloempje. Tot een paar jaar geleden was er een assurantiekantoor in gevestigd. Sindsdien staat het leeg en ongebruikt te verkommeren.

Portiersloge Philips

Voormalig stadsgids Jan Ulijn schudt zo ook niet uit zijn mouw hoe oud het pand is en met welk doel het ooit is gebouwd. Na enig zoekwerk komt hij met antwoorden. ,,Het was het koetshuis met koetsierswoning dat bij Villa Kio hoorde. Het woonhuis van margarinemagnaat Hendrik Jurgens en zijn vrouw Theodora.”

Die villa stamt uit 1875 en stond naast het hoofdkantoor van Jurgens, het pand dat nu Groene Engel heet. Later streek op deze plek tegen het Osse stadshart Philips neer en werd het koetshuis portiersloge.

Aan de buitenzijde van het oude koetshuis zullen straks alleen subtiele veranderingen merkbaar zijn. Aan de binnenkant moeten twee moderne woningen en een muziekstudio komen.

Maar nu staat het gemeentelijke monument dus al jaren leeg. Er waren ooit plannen om er drie woningen in te vestigen, maar dat werd nooit uitgevoerd. Nu zijn Kees en Gisèle van Bergen eigenaar van het gebouw. De oprichter en eigenaar van laadpalenmaker Ecotap en zijn vrouw willen het pand de uitstraling geven die het in hun ogen verdient. ,,Dit gebouw is te mooi om niks mee te doen. Het staat ook nog eens pal naast de Groene Engel aan het Barbarapark. Iedereen kijkt erop.”

Van Bergen noemt zich ‘een beetje een wereldverbeteraar’. ,,Zo ben ik elf jaar geleden met Ecotap begonnen, toen er nog bijna geen elektrische auto's waren. Dit oude gebouw willen we opknappen en daarmee min of meer aan de stad teruggeven.”

Muziekstudio Dana van Bergen

Kantoor Princen tekende een muziekstudio in de voorzijde van het gebouw aan de Kruisstraat. Daarachter komen twee woningen. ,,Bij voorkeur gasloos, maar het is niet zeker of dat voor honderd procent haalbaar is", stelt Tom van Schaijk van het Ravensteinse ontwerpbureau. ,,Het is en blijft een oud gebouw dat we zo duurzaam mogelijk willen krijgen.”

De muziekstudio is straks het werkterrein van zangeres Dana van Bergen, dochter van Kees en Gisèle. Zij trekt ook in een van de woningen. Aan de buitenzijde van het gebouw zal niets wezenlijks veranderen.

Kees van Bergen van Ecotap.