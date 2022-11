Overlangel kiest ‘kerstman’ prins Patrick d'n Urste als heerser van het Nachtgraversrijk

Patrick Kersten (52) komt uit Neerloon en staat ook bekend als ‘de kerstman’. Hij wil met zijn slogan carnaval the most wonderful time of the year maken. Prins Patrick d'n Urste werkt in het dagelijks leven als stratenmaker bij Willem Hendriks in Niftrik. Hij staat graag op de ski’s en is altijd op de dansvloer te vinden. Prins Patrick d'n Urste is 22 jaar lid van de raad van elf en stond lang op de kandidatenlijst om prins te worden.