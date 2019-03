Paraglider overbrugt 48 kilometer en landt in Geffense wei

De paraglider heeft er net een vlucht van anderhalf uur op zitten. ,,Ik ben in Alphen bij Tilburg opgelierd en heb veel geluk gehad met de thermiek. 48 kilometer, een persoonlijk record! En dat zo vroeg in het seizoen.” De 45-jarige inwoner van Best pakt er zijn logboek bij. 150 bergvluchten en 37 liervluchten staan genoteerd. ,,Ik had nog wel verder gekund, maar dan had ik over Oss en verder naar het noorden moeten zweven. Ik vloog anders de laatste veiligheidszone van vliegbasis Volkel binnen. Het was sowieso lastig om hier naartoe te navigeren. Je zit steeds in een zone van Volkel of vliegveld Eindhoven.”