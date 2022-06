Particuliere ziekenauto’s van Oss zelf ook vaak in de prak gereden

Stille GetuigenOSS - Het is maar goed dat die ambulance die vorige week in natuurgebied de Maashorst een gewonde man niet kon bereiken omdat het ambulancepersoneel de code niet kende van de slagboom, geen uurtarief rekent. De gewonde man die uiteindelijk met een draagbaar werd opgehaald, moet wel het eigen risico van zijn zorgverzekering aanspreken want dat is nu eenmaal de spelregel. Er waren tijden dat een ziekenauto per kilometer betaald moest worden.

De autoambulance deed in 1907 zijn intreden in Nederland. Het waren er twee. Daarvóór werden zieken en gewonden vervoerd per fietsbrancard, op een platte kar of met een radarbrancard: een plank die met een veersysteem tussen twee wielen hing.

Op een dergelijk wijze zal het Groen Kruis in Oss dat op 19 augustus 1909 werd opgericht, ook gewerkt hebben. Deze ‘vereniging ter bevordering van de volksgezondheid’ verstrekte medische hulpmiddelen en zette zich onder meer in voor de bestrijding van tal van ziekten en de op het Brabantse platteland schrikbarend hoge zuigelingensterfte.

Kapelaan Kitselaar als grote aanjager

In 1916 werd in Noord-Brabant, als tegenhanger van het neutrale, lees niet-katholieke, Groene Kruis, het Wit-Gele Kruis opgericht. Een van de toonaangevende afdelingen werd in de jaren daarna die van Berghem. Daar was kapelaan J. Kitslaar, ook lid van het hoofdbestuur, de grote aanjager. De Berghemse kruisvereniging vervulde een voorbeeldfunctie met moedercursussen (van zuster Smit), de strijd tegen de zuigelingensterfte, met jaarlijks zo’n 50 spreekbeurten én met een eigen ziekenauto. In 1922 kwam die 116 keer in actie tegen een tarief van 35 cent per kilometer voor leden, 70 cent voor niet-leden en 50 cent voor leden van een andere vereniging op het gebied van volksgezondheid. De Berghemse ambulance werd aldus rendabel (begrotingsoverschot 35 gulden).

Lees verder onder de foto: De aannemer werd begrafenisondernemer

Volledig scherm Advertentie uit 1936 van de firma gebrs. Klokgieters die zieken vervoerde met een goedgekeurde ‘autobrancard’, en begrafenissen verzorgde. © John van Zuijlen

Auto-brancard paraat bij wielerrondes

In Oss werd in de jaren dertig een beroep gedaan op de ziekenauto van de gebrs. Klokgieters in de Walstraat. Oorspronkelijk waren de Klokgieters aannemer met een ‘machinale timmerfabriek’. Daar werden ook lijkkisten getimmerd. Lucratief, waardoor de aannemer uiteindelijk begrafenisondernemer werd. Daarnaast ziekenvervoerder met een door de Osse huisartsen Stoltz, Verbeek en Wasmann, goedkeurde ziekenauto: een ‘auto-brancard, goedgekeurd door de H.H. Doctoren’. Die was ook altijd paraat tijdens de wielerrondes van Oss, ‘voor eventuele valpartijen’.

In december 1939 reed Klokgieters met zijn vrouw en een achterin liggende militair in Heesch na een slippartij, tegen een boom. De militair kwam met de schrik vrij, Klokgieters en echtgenote werden ‘met wonden overdekt’ en mevrouw met een hersenschudding, in het ziekenhuis opgenomen. Achteraf viel het mee.

Lees verder onder de foto: Garage en transportbedrijf Van Rosmalen verzorgde de ambulancedienst

Volledig scherm De eerste ambulance van de Districts Gezondheidsdienst (1967) waarmee een einde kwam aan het particulier ambulancevervoer in Oss. © Stadsarchief Oss

Ambulance van Taxi Disco ‘crashte’

Na de oorlog verzorgde garage en transportbedrijf Van Rosmalen de ambulancedienst. Ook hij raakte met zijn ambulance bij een verkeersongeluk betrokken (Molenstraat 1948). Begin jaren zestig ‘crashte’ vervolgens de ambulance van Taxi Disco op de Rijksweg in Heesch ter hoogte van het oude gemeentehuis. De auto, een Pontiac Parisienne, bouwjaar 1960 werd opgelapt, deed nog een tijd dienst als begrafenisauto en eindigde in 1972 bij autosloperij Hartjes. In 1967 kreeg de Districts Gezondheidsdienst aan de Eikenboomgaard een eigen ambulance, waarmee een einde kwam aan het particulier ambulancevervoer in Oss.