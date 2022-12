Pastor Harrie Zandbelt (87) stopt nu echt: ‘Droevigste dag in mijn leven was toen zuster Leonie overleed’

Spelers en medewer­kers gezocht voor nieuwe voorstel­ling tentthea­ter in Lith

LITH - De première is gepland op 25 mei 2023. Dan moet de nieuwe muziekvoorstelling Madame Saint Elme 2.0 opgevoerd worden in een kampement aan de Oude Maas. Voor het echter zo ver is, moet Theater Dankzij de Dijken nog wel wat nieuwe spelers en medewerkers verwelkomen. Op woensdag 14 december is een spel-, auditie- en informatieavond.

24 november