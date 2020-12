Pedohunters Oss horen jaren celstraf tegen zich eisen: ‘Smerig en doortrapt’

Mondkapjes in Oss: hier word je wegge­stuurd, en hier niet

2 december ‘De tijd van ‘dringend advies’ is voorbij. Sinds gisteren is het dragen van een mondkapje verplicht in winkels en publieke ruimtes. Wie zich niet aan de regel houdt kan een boete van 95 euro krijgen. Hoe winkelt Oss en Omgeving? Een rondje langs boekwinkel en bakker, tankstation en kledingzaak.