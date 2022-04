Piotr W. (31) sneed gast City Hotel Oss met mes in het gezicht: ‘Ik wilde hem alleen bang maken’

Gemoede­lijk, maar ook fanatiek; Wanderers in Oss spelen gentleman-cric­ket

OSS - Zo maar vijf nationaliteiten in een team. Bij de cricketclub De Wanderers is Engels de voertaal. ‘Good shot’, klinkt het regelmatig over het veld aan de Amsteleindstraat in Oss. Zondag speelde de club een oefenwedstrijd tegen MOP uit Vught.

10 april