Politie pakt opnieuw twee mannen op voor dodelijke schietpartij in Osse Schadewijk

De nieuwe verdachten werden woensdag aangehouden in Eindhoven. Ze zijn 22 en 26 jaar oud en allebei woonachtig in Oss. Wat hun rol precies was, wordt nu verder onderzocht. De mannen zitten in beperking, wat wil zeggen dat ze alleen contact met hun advocaat mogen onderhouden. Mede hierom beperkt de politie de informatieverstrekking naar buiten.

Een week na de schietpartij in de Osse Schadewijk werden ook al twee mannen aangehouden. Zij zijn in juni op vrije voeten gesteld. De politie verdenkt ze nog wel van betrokkenheid bij het delict, maar gaat ervanuit dat geen van beiden de schutter was. Of ze die nu wel achter de tralies denken te hebben, wordt niet bevestigd.

Huizen beschoten

In de Schadewijk ontstond grote onrust na de schietpartij. In juli werden in de wijk meerdere huizen beschoten, waaronder ook het voormalige woonadres van de omgekomen Mo. In verband hiermee werden eind juli twee mannen uit Veghel aangehouden. Zij zitten nog steeds in voorlopige hechtenis. De politie heeft overigens nooit bevestigd dat er een verband is tussen de verschillende geweldsdelicten.