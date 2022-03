Politie spreidt bedje voor Oekraïners in voormalig Belastingkantoor Oss: ‘Het kan leerzaam zijn’

Oss vangt 140 Oekraïense vluchtelin­gen op in voormalig belasting­kan­toor

OSS - De gemeente Oss gaat 140 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het voormalige belastingkantoor aan de Raadhuislaan. Over twee weken worden de eerste bewoners verwacht. Daarmee is Oss een van de eerste plaatsen in de regio die een opvang voor langere tijd aanwijst.

8 maart