Politie vindt ondergrondse hennepkwekerij met 480 planten in Geffen

Op het betreffende adres staat een voormalige stal die door de eigenaar in delen aan derden wordt verhuurd voor opslag. Het is niet duidelijk of de eigenaar of een huurder is aangehouden. Enexis heeft de stroom afgesloten. Daarbij werden per ongeluk ook een aantal huishoudens in de buurt de dupe. Voor hen werd de stroomvoorziening snel hersteld.