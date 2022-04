Politiechef krijgt ontslag, nadat zijn opvliegende echtgenote de burgemeester ‘bedreigde’

‘Punaise’ in de weg markeert Keent als onderdeel bevrij­dings­rou­te van Londen tot Berlijn

KEENT - Als je het niet weet, rijd je er argeloos overheen. De ‘Vector of Memory’ die op de Keentseweg in het asfalt is aangebracht is een heel bescheiden markering. Maar wel een officiële halte in de bevrijdingsroute van Londen, via Parijs naar Berlijn.

13 april