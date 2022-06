Politiek wil dat Oss alsnog meebetaalt aan klooster in Megen: ‘Dit is een unieke situatie’

Politie houdt inzitten­den auto aan met inbrekers­werk­tuig in Oss, onder wie dronken bestuurder

OSS - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden die in een auto zaten op de Witte Hoeflaan in Oss met daarin inbrekerswerktuig. Er zaten drie mensen in het voertuig die bekend zijn bij de politie.

